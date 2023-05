Wernigerode - Wegen eines Erdrutsches ist der Bahnverkehr zum Brocken am Dienstag eingestellt worden. Zwischen Hasserode und Drei Annen Hohne habe es im Drängetal einen Erdrutsch gegeben, teilte eine Sprecherin der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Dabei sei auch Gestein auf die Gleise gekommen. Man habe einen Bagger angefordert, um die Schienen wieder freizuräumen. Abgänge von Steinen und Erde passierten immer wieder im Harz, so die HSB. Früher hätten die Wurzeln der Bäume an den Hängen Halt gegeben. Die Sperrung gelte voraussichtlich nur für Dienstag.