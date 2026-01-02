Seit November bebt im Vogtland wieder die Erde. Nun wurden so starke Erdstöße gemessen wie seit 2018 nicht mehr. Warum in der Region immer wieder die Erde rumort.

Plauen/Luby - Zu Neujahr hat im Vogtland die Erde so stark gebebt wie seit Jahren nicht. Am 1. Januar wurden fünf deutlich spürbare Beben gemessen, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilte. Die beiden heftigsten Erdstöße seien um 17.38 Uhr und um 18.04 Uhr mit Werten von 3,1 und 3,2 auf der Richterskala registriert worden. Die Magnitude von 3,2 war den Angaben nach zuletzt 2018 überschritten worden. Damals gab es in der Region Beben der Stärken 3,3 und 3,8.

Darum bebt die Erde im Vogtland

Im Vogtland und Nordwestböhmen kommt es immer wieder zu sogenannten Schwarmbeben. Dabei bebt die Erde in dichter zeitlicher Folge. Laut dem Landesamt wird dabei angestaute Spannungsenergie an geologischen Störungen freigesetzt. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass etwa in der Erdkruste aufsteigende Gase die Schwarmbeben hervorrufen. Zu Sachschäden kommt es dabei selten.

Die stärksten Beben gab es in der Region Mitte der 1980er Jahre. Damals erreichten sie eine Stärke von 4,6, sodass Schornsteine einstürzten.

Der aktuelle Erdbebenschwarm nahe dem tschechischen Luby an der Grenze zu Sachsen ist den Angaben zufolge seit 20. November aktiv. Die aktuellen Erschütterungen sind die dritte aktive Phase des Schwarms. Davor waren um den Nikolaustag deutlich spürbare Erdstöße in der Region gemeldet worden.