Wer jetzt noch in Sachsen Skifahren will, muss sich sputen. Denn: Es ist wärmer geworden und Regen setzt den Pisten zu. Manche Pisten schließen schon am Wochenende.

Weiterhin geöffnet bleiben in Sachsens größtem alpinen Skigebiet die Piste 9 und der Lift an der Himmelsleiter. (Archivbild)

Oberwiesenthal - Frühlingshafte Temperaturen und Regen setzen den Skipisten im Erzgebirge zu. Am Fichtelberg wird ab Sonntag der Betrieb am Haupthang eingestellt, wie die Fichtelberg Schwebebahn mitteilte. Zuvor werde am Sonnabend noch das geplante Nostalgie-Skirennen ausgetragen. Weiterhin geöffnet bleiben demnach in Sachsens größtem alpinen Skigebiet die Piste 9 und der Lift an der Himmelsleiter, hieß es.

In Altenberg im Osterzgebirge stehen die Lifte schon still, sollen aber am Wochenende noch einmal für Skifahrer angeworfen werden, sagte Betriebsleiter Manuel Püschel auf Anfrage. Bis zum Wochenende geöffnet ist auch die Skipiste in Eibenstock.