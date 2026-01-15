Eisgang auf der Elbe infolge des Wintersturms „Elli“ hatte für einen Ausnahmezustand gesorgt. Nun ist die Fähre wieder in Betrieb.

Nach Sturm und Eis auf der Elbe ist die Fähre „Tanja“ wieder in Betrieb.

Neu Darchau - Nach dem Wintersturm „Elli“ ist die Elbfähre „Tanja“ wieder in Betrieb. Seit dem Mittag fährt sie wieder, wie ein Sprecher des Landkreises Lüneburg mitteilte. Die Fährverbindung war am 10. Januar aufgrund von Sturm und Eisgang auf der Elbe eingestellt worden. Die Fähre „Tanja“ verbindet die Ortschaften Darchau (Landkreis Lüneburg) und Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Sie transportiert Personen, Radfahrer und Kraftfahrzeuge.

Die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ über die Elbe zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist weiterhin außer Betrieb, wie der Sprecher mitteilte.