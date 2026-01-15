Das Deutsche Theatermuseum Meiningen nimmt Gestalt an: Bis 2030 soll auf 1.210 Quadratmetern ein Zentrum für Theaterkultur mit Dauerausstellung und Sonderschauen entstehen.

Der prächtige, aber sanierungsbedürftige Saal wird zum Herzstück für das neue Deutsche Theatermuseum in Meiningen. (Archivbild)

Meiningen - Der Weg für das Deutsche Theatermuseum in Meiningen ist finanziell geebnet. Nach der Bewilligung von Bundesmitteln in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro bereits im Jahr 2024 hat zum Ende vergangenen Jahres auch der Freistaat Mittel in gleicher Höhe mit dem Landeshaushalt beschlossen. Die Meininger Museen sprachen von einem „kulturellen Geschenk“.

Damit sei die Grundlage geschaffen, um die historischen Räume im Schloss Elisabethenburg und die benachbarte Reithalle umfassend zu sanieren und dort das Deutsche Theatermuseum Meiningen einzurichten, hieß es weiter. Es soll auf rund 1.210 Quadratmetern die Entwicklung des Theaters in Deutschland über fünf Jahrhunderte erlebbar machen.

Authentischer Ort für Deutsche Theatergeschichte

Herzstück des Vorhabens ist die Sanierung des prächtigen „Riesensaales“ im barocken Schloss Elisabethenburg, der seit rund 20 Jahren aufgrund seiner instabilen Deckenkonstruktion nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Mit den Arbeiten solle dort 2027 begonnen werden. Auch die sich an den Saal anschließenden einstigen herzoglichen Gemächer werden in das Ausstellungskonzept eingebunden.

Ziel ist es den Angaben nach, das Museum bis 2030 zu eröffnen und mit einer Dauerausstellung sowie wechselnden Sonderschauen zu einem nationalen Zentrum für Theaterkultur zu entwickeln. Kulturminister Christian Tischner (CDU) verwies auf die Bedeutung des Projekts: „Meiningen ist die Wiege des modernen Regietheaters.“ Mit dem Museum werde zugleich das Erbe des Theaterherzogs Georg II. bewahrt.