Eltern einer Grundschule in Cottbus haben wegen Gewalt einen Brandbrief verschickt. Das Innenministerium legt Zahlen für die Entwicklung im Land vor.

Cottbus/Potsdam - Die Gewalt an Brandenburger Schulen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Fälle von Körperverletzung an Schulen stiegen von 2020 bis 2024 von 510 um rund zwei Drittel auf 853, sagte Innenstaatssekretär Frank Stolper im Landtags-Bildungsausschuss.

Die Fälle von Bedrohung legten im gleichen Zeitraum von 92 um mehr als das Doppelte auf 240 zu. Es gab auch mehr Angriffe auf Lehrkräfte: Waren es 2020 noch 91 Fälle, stieg die Zahl bis 2024 auf 241.

Die Zahl deutscher Tatverdächtiger nahm von 1.413 auf 1.917 zu, die der ausländischen Tatverdächtigen stieg auf niedrigerem Niveau deutlicher von 199 auf 436.

Mehr Fälle gefährlicher Körperverletzung

Für das Jahr 2025 werde es nach einer Prognose einen moderaten Rückgang aller Deliktbereiche geben - außer bei der gefährlichen Körperverletzung, kündigte der Staatssekretär an.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sagte, die Fälle der Gewalt dürfe nicht unter den Tisch gekehrt werden. „Wir müssen Wege finden, um an die Eltern stärker heranzukommen“, sagte Freiberg im Ausschuss.

Die AfD-Fraktion fordert als Konsequenz unter anderem, die Altersgrenze für die Strafmündigkeit auf 12 Jahre zu senken. Bisher beginnt die strafrechtliche Verantwortung in Deutschland mit dem 14. Geburtstag. Freiberg lehnt eine Senkung ab. „Dass Kinder so sind, wie sie sind, ist nicht die Schuld der Kinder“, sagte er.

Sicherheitstreffen in Cottbus

Nach wachsender Gewalt an Schulen in Cottbus plant die Landesregierung mit der Stadt ein Maßnahmenpaket. Innenminister René Wilke und Bildungsminister Freiberg wollen sich dazu am Freitag mit Oberbürgermeister Tobias Schick (alle SPD) treffen.

Mit einem Brandbrief hatten Eltern einer Grundschule in Cottbus im vergangenen Jahr um Hilfe gebeten. Sie berichteten darin von Schlägen, Tritten und Stürzen, die ärztlich behandelt werden mussten, von Angst und Sprachbarrieren wegen eines vergleichsweise hohen Migrationsanteils.