Magdeburg - Die hohen Wasserstände an der Elbe in Sachsen-Anhalt gehen absehbar zurück. Im tschechischen und sächsischen Elbabschnitt sei die Tendenz bereits sinkend, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg am Freitag mit. In Dresden wurde die geringste Alarmstufe 1 aufgehoben. Im weiteren Mittellauf der Elbe erreichten die Wasserstände folgend den Scheitel. Dieser befand sich zunächst bei Wittenberg. An den Pegeln Aken und Tangermünde waren die Richtwerte für die Alarmstufe 1 sowie an den Pegeln Dessau-Leopoldshafen und Wittenberg der Richtwert für die Meldegrenze überschritten. Am Pegel Barby galt die Alarmstufe 2.