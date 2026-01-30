Schneegriesel, gefrierender Sprühregen und klirrende Kälte: Am Wochenende rutschen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg immer weiter nach unten.

Potsdam - Am Wochenende bleibt es frostig in Berlin und Brandenburg. Von Tag zu Tag wird es kälter. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von minus drei bis plus ein Grad. Lokal könne Schneegriesel sowie gefrierender Sprühregen auftreten. Im Südwesten Brandenburgs ist demnach auch mit etwas Schnee zu rechnen.

Weiterhin besteht laut DWD am Freitag Glättegefahr. Es bleibt also glatt auf den Straßen. Die Polizei sprach am Morgen von einer ruhigen Verkehrslage.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von minus zwei bis minus fünf Grad. Am Samstag soll es laut DWD bedeckt und weitgehend trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei minus fünf bis null Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Tiefstwerte erreichen minus sechs bis minus zehn Grad. Am Sonntag soll es stark bewölkt sein, jedoch überwiegend trocken bei maximal minus acht bis minus vier Grad.