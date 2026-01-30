weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  3. Notfälle: Mordkommission ermittelt zu Toten in Hamburger U-Bahnstation

Auf den Gleisen der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek-Markt sterben zwei Menschen. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt – und schildert Details zum bisherigen Kenntnisstand.

Von dpa 30.01.2026, 03:25
Nach dem tödlichen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild)
Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Hamburg - Eine Mordkommission ermittelt zum Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Personen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek-Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden stehe noch aus.

Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

U-Bahnverkehr unterbrochen

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt ist nach Angaben der Hamburger Hochbahn AG seit dem Abend unterbrochen. Erst zum Beginn des morgendlichen Pendlerverkehrs soll die Strecke wieder freigegeben werden.