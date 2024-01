Bremen - Zum Eislaufen haben sich am Donnerstag einige Menschen auf der Semkenfahrt im Bremer Blockland getroffen. Die rund 30 Hektar große Fläche ist die wahrscheinlich bekannteste Eisfläche in Bremen. „Das Eis auf unserem Feld an der Semkenfahrt ist überwiegend fest“, teilte der Bremer Eisverein auf seiner Homepage mit. „Die Sanitäranlagen stehen leider erst morgen, am Freitag, zur Verfügung.“

Wenn sich in den Wintermonaten eine Frostphase ankündigt, flutet der Bremer Eisverein mit Pumpen das Feld im Blockland. Schlittschuhbegeisterte können sich dann auf Eislaufbahn austoben. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr.

Das Benutzen der Bahn ist kostenlos. Der Bremer Eisverein freut sich nach eigenen Angaben aber über Spenden, mit denen die Bewässerung und die Geräte finanziert werden.