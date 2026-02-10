Die Thüringer kassieren beim TBV Stuttgart im zehnten Gastspiel die zehnte Niederlage. Bis kurz vor Schluss hält der überragende Keeper Matija Spikic die Gäste im Spiel.

Stuttgart - Die Handballer des ThSV Eisenach haben im Kampf um den Klassenerhalt keinen Boden gut machen können. Die Thüringer verloren ihr Gastspiel beim TBV Stuttgart mit 31:33 (14:17) und fielen durch die 13. Saisonniederlage in der Tabelle hinter den Schwaben auf den 14. Platz zurück.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Kai Häfner (6/3), Jakob Nigg und der ehemalige Eisenacher Simone Mengon (je 5). Für die Gäste erzielten Stephan Seitz (6), Dominik Solak (5) und Felix Aellen (5/3) die meisten Tore.

Nach einem ausgeglichenen Beginn (8:8, 20.) konnten sich die Stuttgarter in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit auf drei Tore absetzen, diesen Vorsprung jedoch nicht weiter ausbauen. Dank ihres überragenden Torwarts Matija Spikic (15 Paraden) schafften die Eisenacher den 19:19-Ausgleich (37.) und lagen in der 43. Minute erstmals nach dem Seitenwechsel mit 23:22 vorn.

Entscheidung in der Schlussphase

13 Minuten vor dem Ende führten die Gäste mit 26:24. Bis sieben Minuten vor dem Abpfiff konnte der ThSV beim 30:29 auf seinen ersten Auswärtspunkt in der Saison hoffen, doch in der Schlussphase hatten die Stuttgarter den längeren Atem.