Alba hat in der Champions League einen wichtigen Schritt gemacht. Mit Bursa kann ein direkter Kontrahent zum zweiten Mal geschlagen werden. Platz zwei ist damit sicher.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin stehen in der Champions League im Viertelfinale. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend daheim vor 5.390 Zuschauern gegen den türkischen Vertreter Tofas Bursa 69:60 (33:33). Da Alba den direkten Vergleich gegen die Türken damit gewonnen hat, sind sie nicht mehr von den ersten beiden Plätzen in Gruppe J zu verdrängen. Beste Berliner Werfer waren Justin Bean mit 13 und Moses Wood mit 12 Punkten.

Wie schon in den letzten Partien hatte Alba Probleme in die Partie zu finden. Sie fanden kaum gute Wurfpositionen und wenn doch einmal, wurden selbst einfache Korbleger vergeben. Die Türken wirkten wacher, physischer und hatten zudem Glück, dass sich das Schiedsrichter-Trio sehr großzügig zeigte. So lief Alba gleich wieder einem Rückstand hinterher.

Alba nach dem Seitenwechsel erstmalig in Führung

Der wurde zu Beginn des zweiten Viertels zweistellig (11:22). Danach wachten die Gastgeber aber auf, verteidigten konsequenter und kamen vermehrt ins Tempospiel. Und nun fielen auch die Würfe in der Offensive. So robbte sich Alba Punkt für Punkt wieder heran und glich kurz vor Pause zum 33:33 aus.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Berliner dann zum ersten Mal in dieser Partie überhaupt in Führung und konnten diese anschließend ausbauen (49:40). Sie verpassten es in dieser Phase aber, sich weiter abzusetzen. Und im Schlussviertel kam Bursa wieder heran. Doch mit viel Einsatz und einer guten Defensive brachten die Berliner den Vorsprung ins Ziel.