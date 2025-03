Die Berliner gewinnen ihr letztes Spiel vor den Playoffs mit 5:4 nach Penaltyschießen. In einem turbulenten Liga-Klassiker sorgt Lean Bergmann für die Entscheidung zugunsten des deutschen Meisters.

Eisbären gewinnen zum Hauptrunden-Abschluss in Mannheim

Angreifer Lean Bergmann verwandelte beim Sieg der Eisbären in Mannheim den entscheidenden Penalty.

Mannheim - Die Eisbären Berlin können selbstbewusst in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) starten. Am letzten Hauptrundenspieltag gewann der deutsche Meister bei den Adler Mannheim mit 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und feierte damit den vierten Sieg in Serie.

Lean Bergmann, der bereits in der regulären Spielzeit getroffen hatte, verwandelte den entscheidenden Penalty. Eric Hördler, Leonhard Pföderl und Kai Wissmann erzielten die weiteren Tore der Hauptstädter, die sich den zweiten Tabellenplatz bereits am vergangenen Wochenende gesichert hatten. Angreifer Ty Ronning, der zwei Tore vorbereitete, schloss die Hauptrunde mit insgesamt 73 Punkten als Topscorer der Liga ab.

Lean Bergmann erzielt im Penaltyschießen den Siegtreffer

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena traf Bergmann in der vierten Minute für die Gäste. John Gilmour glich im Powerplay aus (15.), ehe Eric Hördler für die erneute Führung der Berliner sorgte (18.).

Im turbulenten zweiten Drittel erhöhte Pföderl für die Eisbären (25.), doch die Mannheimer konnten das Ergebnis nach dem Anschlusstreffer von Kris Bennett (30.) durch Überzahltore von Kristian Reichel (31.) und Leon Gawanke (39.) zu ihren Gunsten drehen. Erst 22 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Wissmann zum Ausgleich. Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte Bergmann für die Entscheidung.