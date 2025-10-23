Die Erfolgsserie des deutschen Meisters in der DEL ist gerissen. Nach sechs Siegen müssen sich die Berliner trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung in München geschlagen geben.

München - Die Eisbären Berlin mussten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach sechs Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Donnerstagabend verlor der deutsche Meister beim EHC Red Bull München mit 2:3 (0:0, 2:2, 0:1). Ty Ronning und Manuel Wiederer trafen für die Hauptstädter, die trotz einer insgesamt überzeugenden Vorstellung am Ende ohne Punkte vom Eis gingen.

Vor 10.438 Zuschauern in der Münchener Arena starteten die Gäste druckvoll und hatten bereits in den Anfangsminuten einige gute Gelegenheiten. Danach fanden auch die Hausherren besser ins Spiel und kamen zu Chancen.

Die Berliner kassieren zwei Tore in Unterzahl

Das erste Tor in der temporeichen, hart umkämpften Begegnung fiel aber erst im zweiten Drittel. In der 27. Minute traf Ronning nach starker Vorarbeit von Frederik Tiffels für die Berliner. Tobias Rieder antwortete für die Gastgeber (32.) und sorgte mit einem Überzahltreffer für die Münchener Führung (38.), doch 30 Sekunden vor der Pausensirene glich Wiederer für die Hauptstädter aus.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Hausherren den Druck und konnten erneut eine Zeitstrafe gegen die Berliner nutzen. Diesmal traf Christopher DeSousa im Powerplay (45.). Den Eisbären gelang es danach nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben.