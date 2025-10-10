Die Berliner gewinnen trotz großer Personalprobleme das dritte Ligaspiel hintereinander. In Frankfurt belohnen sie sich für eine starke kämpferische Leistung.

Frankfurt - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge geholt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Löwen Frankfurt mit 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Liam Kirk erzielte das Siegtor im Shootout, zuvor hatten Markus Vikingstad und Leonhard Pföderl für die Gäste getroffen.

Vor 6.154 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt hatten die Berliner im Auftaktdrittel die klareren Chancen, obwohl sie auf sieben Stammspieler verzichten mussten. Frankfurts Goalie Cody Brenner sorgte aber mit starken Paraden dafür, dass es ohne Tore in die erste Pause ging.

Auch nach dem Wiederbeginn ließen beide Teams lange ihre Gelegenheiten ungenutzt. Erst 46 Sekunden vor dem Drittelende fiel der erste Treffer: Vikingstad sorgte für die Führung der Berliner.

Liam Kirk verwandelt den entscheidenden Penalty

Im Schlussabschnitt baute Pföderl den Vorsprung der Eisbären aus (43.), doch die Frankfurter kamen wenig später durch ein Tor von Timo Kose wieder heran (46.). Die Gastgeber dominierten nun das Spiel, Michael Joyaux traf in Überzahl zum Ausgleich (53.).

Die Berliner retteten sich mit großem Einsatz in die Verlängerung, in der keine weiteren Tore fielen. Im Penaltyschießen erzielte Kirk dann den Siegtreffer der Eisbären.