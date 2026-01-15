Der deutsche Meister zeigt im Schwarzwald lange eine überzeugende Leistung, muss aber am Schluss noch um den Erfolg bangen. Angreifer Liam Kirk stellt einen neuen Vereinsrekord auf.

Villingen-Schwenningen - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge geholt. Der deutsche Meister gewann bei den Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). Liam Kirk, Korbinian Geibel, Leonhard Pföderl, Eric Hördler und Marcel Noebels trafen für die Hauptstädter, die ihre Chancen konsequent verwerteten.

Vor 4.350 Zuschauern in der Schwenninger Arena waren die Gäste im Auftaktdrittel das effektivere Team. Während die Hausherren einige gute Gelegenheiten vergaben, sorgte Kirk in der 10. Minute für die Führung der Berliner. Der Brite traf damit im zehnten Spiel hintereinander und stellte einen neuen Vereinsrekord auf. Geibel baute den Vorsprung 34 Sekunden später aus.

Schwenningen macht es noch einmal spannend

Auch im zweiten Spielabschnitt gelang den Hauptstädtern ein Doppelschlag: Erst war Pföderl im ersten Powerplay der Eisbären erfolgreich (27.), dann dauerte es nur 31 Sekunden, ehe Hördler auf 4:0 erhöhte. Unmittelbar vor der Pause konnte Alexander Karachun im Powerplay für die Schwenninger verkürzen (40.).

Kurz nach dem Wiederbeginn stellte Noebels den Vier-Tore-Abstand wieder her (41.). Tim Gettinger (49.) und erneut Karachun (52.) brachten die Gastgeber mit zwei weiteren Überzahltreffern noch einmal heran, aber die Berliner retteten den Sieg über die Zeit.