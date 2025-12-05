Der deutsche Meister zeigt auch gegen den Tabellenvorletzten eine durchwachsene Leistung und verspielt zwischenzeitlich eine Zwei-Tore-Führung. Am Ende sind die Berliner aber das effizientere Team.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach zwei Heimniederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg vor den eigenen Fans gefeiert. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0). Andreas Eder steuerte zwei Tore zum Erfolg der Hauptstädter bei, außerdem trafen Yannick Veilleux, Liam Kirk und Leonhard Pföderl.

Vor 14.022 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof wurden beide Teams im Auftaktdrittel nur selten gefährlich. Allerdings nutzten die Hausherren ihre wenigen Gelegenheiten konsequent. Veilleux traf in der sechsten Minute, Eder baute die Führung im ersten Powerplay der Eisbären fünf Sekunden vor der Pause aus.

Andreas Eder gelingt ein Doppelpack

Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gäste das Tempo, während die Berliner sich zunehmend Nachlässigkeiten erlaubten. Daniel Fischbuch erzielte den Anschlusstreffer der Iserlohner (24.). Wenig später stellte Kirk den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (26.), doch die Sauerländer kamen durch Tore von Robin Norell (38.) und Kyle Wood (40.) zum Ausgleich.

Im abwechslungsreichen Schlussabschnitt vergaben beide Mannschaften einige Chancen, ehe Pföderl (52.) und erneut Eder (55.) mit ihren Treffern den Sieg der Hausherren sicherstellten.