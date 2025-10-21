Im Berliner Westen hat der Neubau der Ringbahnbrücke begonnen. Das hat auch Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr - zunächst aber nur geringe.

Schon im Dezember soll es aufgrund des Neubaus der A100-Ringbahnbrücke zu kürzeren Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr kommen. (Archivbild)

Berlin - Infolge des Neubaus der Ringbahnbrücke auf der A100 am Autobahndreieck Funkturm müssen sich auch Fahrgäste der Berliner S-Bahn auf Einschränkungen einstellen - diese halten sich aber zunächst in Grenzen. So soll es im Dezember einzelne kürzere Streckensperrungen geben, die sich aber auf die Nachtstunden beschränkten, sagte ein Sprecher der zuständigen Projektmanagementgesellschaft Deges. Die konkreten Maßnahmen würden rechtzeitig angekündigt. Zuvor hatte unter anderem der „Tagesspiegel“ berichtet.

Eine längere, dreitägige Unterbrechung des Ringbahn-Verkehrs ist der Deges zufolge im dritten Quartal des kommenden Jahres geplant. Dann werde der Überbau der Fahrbahn über die S-Bahn-Trasse hergestellt, hieß es. Laut „Tagesspiegel“ soll die Sperrung im Juli 2026 erfolgen. Weitere Sperrungen wurden zunächst nicht bekannt.

Neue Brücke soll bis Sommer 2027 fertig sein

Die alte Ringbahnbrücke war aufgrund von Schäden im Tragwerk im April innerhalb weniger Wochen abgerissen worden. Die Brücke gehörte zum Dreieck Funkturm, einem der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknoten.

Aufgrund seiner Bedeutung soll der Bau so schnell wie möglich an selber Stelle neu errichtet werden. Anfang dieser Woche erfolgte der symbolische Spatenstich. Im Sommer 2027 soll die neue Brücke fertig gestellt sein.

Die Bauarbeiten bedeuten auch für Autofahrer weitere Beeinträchtigungen. Infolge des Abbruchs der derzeit gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost müssen sie vom Abend des 30. Oktober an bis zum frühen Morgen des 3. November Umleitungen in Kauf nehmen.

Die Deges ruft dazu auf, den Verkehrsknoten in dieser Zeit weiträumig zu umfahren oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Der Abbruch der A100-Brücke über die Halenseestraße Ost ist Teil des Neubauprojekts Ringbahnbrücke. „Zusammen mit der neuen Ringbahnbrücke wird auch eine neue Brücke über die Halenseestraße Ost entstehen“, teilte die Deges mit.