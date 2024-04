Bad Salzdetfurth - Ein 15-Jähriger hat an einer Schule in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) Tierabwehrspray versprüht und so bei zahlreichen Mitschülern Atemwegsreizungen verursacht. Er habe das Spray am Montag in den Umkleidekabinen der Sporthalle versprüht, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Folge sei es bei 14 Schülern und Schülerinnen sowie einem Lehrer zu Reizungen der Atemwege gekommen. Die Polizei habe den 15-Jährigen im Anschluss seinen Eltern übergeben. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.