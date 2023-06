Leipzig - In Leipzig wird ein Teil der noch eingekesselten Demonstranten mit Trinkwasser versorgt. Laut einer dpa-Reporterin wurde am Abend ein blauer Trinkwasserwagen der Leipziger Wasserwerke in die Südvorstadt gebracht. Dort befinden sich nach Angaben der Polizei rund 300 Demonstrationsteilnehmer am Heinrich-Schütz-Platz in einer „polizeilichen Maßnahme“. Den Demonstranten wird schwerer Landfriedensbruch und tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte vorgeworfen. Auch Essensspenden wurden laut dpa-Reporterin verteilt.