Am frühen Morgen steht ein Haus Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Flammen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Großräschen - Ein Mann ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Oberspreewald-Lausitz schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 53-Jährige in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor evakuierte die Feuerwehr das Haus Großräschener Ortsteil Wormlage, insgesamt wurden fünf Bewohner ins Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen sechs Uhr informiert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an, ermittelt werde in alle Richtungen, so die Polizei.