Diebe brechen in eine Logistikfirma im Harz ein und stehlen hochwertige Materialien und Maschinen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.

Über den Jahreswechsel schlugen Diebe die Scheibe eines Rolltores ein und brachen in die Firma ein. (Symbolbild)

Oschersleben - Über den Jahreswechsel sind Diebe bei einer Logistikfirma im Harz eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursacht. Die Täter hätten die Scheibe eines elektrischen Rolltores eingeschlagen und seien in die Lagerhallen eingebrochen, teilte die Polizei mit. Aus mehreren Schränken seien hochwertige Materialien und Arbeitsmaschinen gestohlen worden.