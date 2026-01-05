Lüneburg - Die ARD-Serie „Schwarzes Gold“ hat bei zahlreichen Menschen das Interesse an der Lüneburger Heide geweckt. „Es wurde eine ganze Welle losgetreten“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Seit der Veröffentlichung der Serie in der Mediathek kurz vor Weihnachten und der Ausstrahlung im linearen Fernsehen Ende des Jahres seien auf der Website und auf den Social-Media-Kanälen der Tourismusgesellschaft rund eine Million Interaktionen verzeichnet worden. Sie alle stünden im Zusammenhang mit Beiträgen zur Serie.

Solche Zahlen würden sonst nur zur Heideblüte im Spätsommer verzeichnet. „Die Neugier der Leute ist sehr groß“, betonte von dem Bruch. Die sechsteilige Serie erzählt vom Erdölboom um 1900 in der Region. Viele Menschen hätten bislang noch nie etwas von dieser Geschichte gehört, sagte der Geschäftsführer. Die Tourismusgesellschaft habe auf ihrer Website Wissenswertes zu den Schauplätzen, den Hintergründen und der historischen Ölförderung zusammengestellt. Ob sich das Interesse der Online-Nutzer auch auf die Besuchszahlen in der Lüneburger Heide in diesem Jahr auswirken werden, könne er bisher nicht sagen. Noch gebe es keine Ausschläge nach oben bei den Buchungen.