Auf der vielbefahrenen Bundesstraße 1 bei Braunschweig kommt ein Autofahrer von der Straße ab. Der Wagen prallt gegen einen Baum.

Braunschweig - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 1 bei Braunschweig gestorben. Der Mann sei in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer. Reanimationsversuche blieben erfolglos, so dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Die B1 wurde voll gesperrt.