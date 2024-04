Eichenbarleben - Aus einem Schützenvereinshaus in Eichenbarleben im Landkreis Börde haben Einbrecher Waffen und Munition entwendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hebelten die Täter in der Nacht zum Samstag Fenster zum Gebäude des Schießstandes auf. Sie nahmen demnach mehrere extra gesicherte Schusswaffen, die dazugehörige Munition, ein Fernsehgerät und Bargeld mit. Die Polizei sicherte Spuren und bat Zeugen um Hinweise.