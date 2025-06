In einem Fahrradgeschäft im Landkreis Helmstedt kommt es zu einem Fahrrad-Diebstahl im großen Stil: Einbrecher nehmen dort nachts Dutzende hochwertige Räder mit.

Einbrecher haben Dutzende hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro aus einem Fahrradgeschäft in der Gemeinde Velpke (Landkreis Helmstedt) gestohlen. Der Schaden belaufe sich auf rund 300.000 Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Zu dem Einbruch war es in der Nacht zu Freitag gekommen. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge stiegen die Einbrecher über einen Zaun auf das Gelände des Fahrradgeschäftes ein. Dort brachen sie in die Verkaufs- und Ausstellungsräume ein. Die Täter stahlen den Angaben zufolge 50 bis 60 hochwertige Fahrräder.

Die Polizei ermittelt unter anderem, wie und in welche Richtung die Einbrecher mit den Rädern entkamen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug nutzten, um die vielen Räder abzutransportieren. Daher setzt die Polizei auf Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu einem solchen Fahrzeug in Tatortnähe geben können.