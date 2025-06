Werder an der Havel - Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen Teenager auf dem diesjährigen Baumblütenfest in Werder schwer verletzt haben soll. Am 3. Mai soll der Verdächtige bei einer Auseinandersetzung den 17-Jährigen mit der Faust zu Boden geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche schlug auf dem Boden auf. Der Gesuchte soll ihm ein weiteres Mal ins Gesicht geschlagen haben.

Laut Polizei wurde der 17-Jährige intensivmedizinisch behandelt und wird möglicherweise bleibende gesundheitliche Beeinträchtigungen davontragen. Der Verdächtige entkam.

Die Polizei bittet um Hinweise und veröffentlichte ein Phantombild des Mannes und ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Die Polizei sucht in Berlin und Brandenburg nach dem Verdächtigen.