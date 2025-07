Die Profis von Hertha BSC müssen am Sonntag im Trainingslager gleich zweimal ran. Wenige Stunden nach dem Test gegen Bröndby IF steigt das Duell mit einem türkischen Erstligisten.

Berlin - Auf Fußball-Zweitligist Hertha BSC warten am Sonntag im Trainingslager in Österreich gleich zwei Testspiele. Nach dem bereits kommunizierten Duell mit dem dänischen Verein Bröndby IF (14.00 Uhr) testen die Berliner noch gegen den türkischen Club Istanbul Basaksehir FK. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Silberstadt Arena.

Die Partie gegen Bröndby findet hingegen noch im Sportstadion Kitzbühel Langau statt. Für Trainer Stefan Leitl ist der Doppeltest eine gute Gelegenheit, um viele Spieler zu sichten.

Bericht: Teilnahme von Brooks und Clemens fraglich

Hertha befindet sich vom 11. bis 19. Juli im Trainingslager in Kitzbühel. Im Rahmen der Österreich-Reise ist außerdem noch das Spiel am 18. Juli gegen Austria Wien geplant.

Wie die „Bild“ Berichtet, dürften Anthony Brooks und Pascal Klemens nicht mit nach Österreich fahren. Beide hatten sich rund um das Testspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo verletzt und könnten mehrere Wochen ausfallen.