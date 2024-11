In Hannover stoßen eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Hannover - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Hannover ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er am Sonntagabend geradeaus bei Rot auf eine Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto sei dann seitlich von einer Straßenbahn gerammt worden, habe sich mehrfach überschlagen und sei etwa 50 Meter mitgeschleift worden.

Die Bahn entgleiste den Angaben zufolge. Ersthelfer zogen den 45 Jahre alte Fahrer aus dem Auto und leisteten Erste Hilfe. Er kam später in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen ordnete sich der Mann vor dem Unfall auf der Linksabbiegerspur ein, für die Grün angezeigt wurde. Der 25 Jahre alte Fahrer der Stadtbahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Bei dem Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von mehr als 62.000 Euro. Sowohl am Wagen als auch an der Straßenbahn könne von einem Totalschaden ausgegangen werden, weswegen die tatsächliche Schadenssumme wohl noch höher sei, sagte ein Polizeisprecher. Auch an einem Strommast und im Gleisbereich kam es zu Beschädigungen. Die Bergung der entgleisten Bahn dauerte mehrere Stunden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.