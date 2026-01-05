Die Förderung des Ehrenamts ist in Thüringen gesetzlich geregelt - knapp 15 Millionen gibt es pro Jahr. Derzeit wird Geld verteilt. Vereine können sich weiter bewerben.

Erfurt - Sportvereine, das DRK, Umweltschützer sowie Freizeitanbieter erhalten Anfang Januar symbolische Checks, mit wie viel Geld sie aus dem Finanztopf der Thüringer Ehrenamtsförderungen rechnen können. Nach Angaben des Finanzministeriums gehen unter anderem mehr als 30.000 Euro an den Thüringer Badminton Verband, 25.000 an den Turnverein Gera 1902, 50.000 Euro an den DRK-Kreisverband Gera oder 5.000 Euro an den Landschaftspflegeverein „Creuzburger Ziegen“.

Der Verein „Waldfrieden Outdoor Crew“ bekommt in Suhl rund 4.500 Euro für die ehrenamtliche Betreuung eines Ferienlagers, der Reit- und Fahrverein Grundhof in Bad Salzungen soll mit rund 10.000 Euro unterstützt werden.

14,5 Millionen Euro sind jährlich zu verteilen

Die Ehrenamtsförderung ist in Thüringen gesetzlich verbrieft. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen im Landesprogramm in diesem und im kommenden Jahr jeweils 14,5 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kämen bis zu 500.000 Euro jährlich für die Übernahme von GEMA-Gebühren für Vereine. 3,5 Millionen Euro jährlich seien für die Förderung der Thüringer Ehrenamtsstiftung vorgesehen.

Von dem im Sommer 2025 aufgelegten Ehrenamtsförderprogramm haben bereits viele Vereine profitiert. 763 Förderanträge wurden laut Staatskanzlei bisher bewilligt - dabei geht es um mehr als sieben Millionen Euro. Möglich seien Zuschüsse zwischen 5.000 und 50.000 Euro für Ehrenamtliche, bei Kooperationsprojekten bis zu 100.000 Euro. Voraussetzung sei ein Eigenanteil von zehn Prozent, der auch in Form von Eigenleistungen erbracht werden kann.

Die Bewerbungsfrist für die nächste Förderrunde läuft laut Staatskanzlei noch bis 15. April 2026. Im Freistaat gibt es laut Staatskanzlei etwa 750.000 ehrenamtlich Engagierte - im Sport, bei der freiwilligen Feuerwehr, in der Kultur oder im Sozialbereich.