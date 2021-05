Edding-Firmengründer mit 90 Jahren gestorben

Firmenmitgründer Carl-Wilhelm Edding hält einen Eddingstift. Der Mitgründer des Schreibwarenherstellers Edding ist tot. Der Namensgeber der Edding-Gruppe ist nach Angaben des Unternehmens am 27. April in Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben.

Ahrensburg - Der Unternehmer Carl-Wilhelm Edding, nach dem die bekannten Filzstifte und Marker benannt sind, ist tot. Der Firmengründer - Spitzname „Kuli“ - starb bereits am 27. April im Alter 90 Jahren in Hamburg, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Edding sei stets „weit mehr als Gründer und Namensgeber für unser Unternehmen“ gewesen, würdigte das Unternehmen den Verstorbenen.

Der in Hamburg geborene und aufgewachsene Edding hatte die gleichnamige Firma bereits 1960 mit einem Schulfreund gegründet - mit einem Startkapital von 500 Mark. Das rasch wachsende Unternehmen ging 1986 an die Börse, damals schied Edding dann aus der Unternehmensführung aus, blieb aber noch Gesellschafter.

Privat galt der Unternehmer als passionierter Segler. Edding gründete mit dem größten Teil seines Vermögens eine Stiftung, sie setzt sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten ein.