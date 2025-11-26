Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.

London - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl gibt sich sehr optimistisch, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und Torjäger Harry Kane auf eine Vertragsverlängerung einigen werden. „Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?“, sagte Eberl am Rande des Champions-League-Topspiels beim FC Arsenal beim Streaming-Dienst DAZN.

Kanes aktueller Vertrag in München läuft bis Sommer 2027. „Er fühlt sich extrem wohl auch in der Mannschaft und damit, wie wir Fußball spielen“, sagte Eberl. Kane sei als reiner Goalgetter gekommen und habe sich zu einem kompletten Spieler entwickelt - „zu einem Goalgetter, der mitspielt“, lobte Eberl den 32-Jährigen.

Kane kündigt Gespräche Anfang des Jahres an

Zuletzt hatte es Berichte über ein Interesse des FC Barcelona gegeben. Spekulationen zufolge hat der Torjäger eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. „Für mich gibt es im Moment keinen Grund, irgendwas zu ändern oder irgendwo anders mich umzuschauen“, hatte Kane zuletzt betont und Gespräche Anfang des nächsten Jahres angekündigt.

Mit 14 Toren nach elf Spieltagen führt der englische Nationalspieler die Torschützenliste der Bundesliga an. Der Stürmer gehöre schon jetzt zu den ganz Großen in der Geschichte des Weltfußballs, schwärmte Eberl. „Was er über ein Jahrzehnt geleistet hat und wie er sich in seinem Alter immer noch entwickelt - das ist die Berechtigung, dass er beim Ballon d'Or mal eine Rolle spielt“, befand der 52-Jährige.