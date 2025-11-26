Titelverteidiger Magdeburg gibt sich in der Champions League weiter keine Blöße. Auch die Auswärtsaufgabe bei RK Pelister in Nordmazedonien lösen die Elbestädter fast ohne Probleme.

Bitola - Der SC Magdeburg ist in der Champions League weiter makellos unterwegs. Bei Nordmazedoniens Meister Pelister gewannen die Elbestädter mit 31:26 (15:12). Bester SCM-Schütze war Magnus Saugstrup mit sechs Treffern. Es war der neunte Sieg im neunten Gruppenspiel.

Magdeburg kam in der stimmungsvollen Halle gut in die Partie, erarbeitete sich früh einen kleinen Vorsprung (4:1/6.). Die Gastgeber um den Ex-Magdeburger Filip Kuzmanovski arbeiteten sich anschließend ins Spiel, das von zahlreichen technischen Fehlern beider Seiten geprägt war. „Wir werden hier nichts bekommen, nur von uns selber“, forderte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit sein Team auf, sich auf die Intensität einzustellen. Anschließend setzte sich der SCM auf fünf Treffer ab (13:8/21.), lag zur Pause drei Tore vor.

Die zweite Hälfte begann mit Fehlwürfen beider Seiten, doch Magdeburg fing sich früher, zog wieder auf fünf Tore Differenz davon (17:12/35.). Magdeburg blieb konzentriert, ließ auch nach Disqualifikation von Nik Henigman nach dessen dritter Zeitstrafe (43.) nicht nach und brachten den Sieg routiniert über die Zeit. Im letzten Spiel in der Champions League 2025 empfängt Magdeburg in der kommenden Woche Szeged, bevor der Wettbewerb bis Februar pausiert.