Hohe Geschwindigkeit und Drogen im Blut: Ein 20-Jähriger flieht nachts mit einem frisierten E-Bike vor der Polizei.

Auerbach - Im Vogtland hat die Polizei einen berauschten 20-Jährigen auf einem getunten E-Bike aus dem Verkehr gezogen. Nachdem er sich am späteren Samstagabend in Auerbach einer Kontrolle entzogen hatte, stoppten ihn Beamte laut einer Mitteilung auf dem Weg in die Nachbargemeinde Ellefeld.

Dabei stellten sie fest, dass sein elektrisches Rad mit einem zweiten Akku und einem Antrieb mit Handgashebel frisiert war. Ein erster Test ergab, dass das Fahrzeug bis auf 60 Kilometer pro Stunde beschleunigen konnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt

Der 20-Jährige stand zudem unter Drogeneinfluss. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.