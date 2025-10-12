Am frühen Morgen bricht Feuer in einem Supermarkt aus. Während des Löscheinsatzes bricht das Dach des Gebäudes ein. Auch Stunden nach der Alarmierung ist die Feuerwehr noch vor Ort.

Am frühen Morgen rückt die Feuerwehr in Osterode zu einem brennenden Supermarkt aus. (Symbolbild)

Osterode - Ein Supermarkt in Osterode im Landkreis Göttingen ist komplett abgebrannt. Das Feuer sei am frühen Morgen in der Innenstadt aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Während der Löscharbeiten brach das Dach des Gebäudes in sich zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Polizei bat Anwohnerinnen und Anwohner, zunächst Fenster und Türen geschlossen zu halten. Demnach werden die Nachlöscharbeiten voraussichtlich noch etwa bis Mittag andauern.