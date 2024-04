Nach dem Halbfinal-Erfolg im Sachsenpokal soll Dynamo auch in der 3. Liga zurück in die Erfolgsspur. Heiko Scholz erhofft sich von Ulf Kirsten viel Schwung für die Stürmer.

Dresden - Nach fünf sieglosen Drittliga-Spielen will Dynamo Dresden beim Aufstiegsaspiranten Jahn Regensburg zurück in die Erfolgsspur finden. Rückenwind soll dabei der Erfolg im Sachsen-Pokalhalbfinale beim FSV Zwickau (2:1) geben. „Für uns war es ein wichtigstes Spiel, das haben wir gewonnen. Ich hoffe, dass es die Brust ein bissl rausbringt und wir mit breiter Brust nach Regensburg fahren“, sagte Heiko Scholz, der das Team nach der Trennung von Trainer Markus Anfang interimsmäßig mit U19-Trainer Willi Weiße sowie Ex-Nationalspieler Ulf Kristen betreut.

Gerade der ehemalige Stürmer Kirsten bringt neuen Schwung ins Team. „Wenn man so einen Mann wie Ulf Kirsten hat, was der alles erlebt hat, 100 Länderspiele, zig Europapokal-Schlachten geschlagen, Fußballer des Jahres, Torschützenkönig, wenn so einer mit auf dem Platz ist, dann ist es natürlich eine Autorität. Wenn er etwas sagt, dann ist es Gesetz. Wenn er mit unseren Stürmern spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Da tue ich mir enorm viel erhoffen“, sagte Scholz über seinen Trainerkollegen.

Dennoch will Scholz an diesem Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Regensburg nicht alles über den Haufen werfen. „Das alte System hat ja auch funktioniert, man muss im Fußball von heute auf morgen nicht alles umstellen. Was funktioniert, sollte man beibehalten“, meinte Scholz, der Regensburg als „absolute Spitzenmannschaft“, sieht.