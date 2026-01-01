Auch in Sachsen-Anhalt startet das neue Jahr mit viel Wind und Schnee. Auf dem Brocken kommt es am Neujahrstag sogar zu Orkanböen.

Magdeburg - Die Sturmböen über großen Teilen Deutschlands halten am Neujahrstag auch in Sachsen-Anhalt weiter an. Auf dem Brocken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar zeitweise vor Orkanböen um die 130 Kilometer pro Stunde. Auch sonst kann es im Bundesland zu Sturmböen zwischen 50 und 75 Kilometer pro Stunde kommen. Erst zum Samstag geht der DWD von einer allmählichen Windabnahme aus.

Zum Sturm kommen zum Start ins neue Jahr demnach auch noch Glätte und Schnee hinzu. Besonders im Harz oberhalb von 400 Metern ist auch Dauerfrost zu erwarten. Bis Freitagmorgen fallen dort bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.