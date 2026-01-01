Auch in Sachsen startet das neue Jahr mit viel Wind und Schnee. Auf dem Fichtelberg kommt es am Neujahrstag zu Orkanböen.

Leipzig - Die Sturmböen über großen Teilen Deutschlands halten am Neujahrstag auch in Sachsen weiter an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem im Erzgebirgskreis in Lagen über 1.000 Metern vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Die Warnung gilt bis Freitagvormittag. Zudem könne es aufgrund der Neuschneemenge oberhalb von 600 Metern zu Schneeverwehungen kommen.