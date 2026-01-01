In Merseburg hat ein Mann zwei Böller in der Hand und zündet einen an. Doch beide Feuerwerkskörper explodieren und verletzen den 28-Jährigen schwer.

Merseburg - In Merseburg (Saalekreis) hat sich in der Silvesternacht ein Mann eine schwere Verletzung zugezogen, weil zwei Böller in seiner Hand explodiert sind. Der 28-Jährige hatte laut einer Polizeisprecherin einen von zwei Böllern in seiner Hand angezündet, wodurch auch der zweite explodierte. Er wurde zur Behandlung seiner schweren Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Sprecherin handelte es sich um Böller der Feuerwerksklasse 4, die im Normalfall nur zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Bei dem Mann wurden zudem noch weitere Böller dieser Art gefunden.