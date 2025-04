In Sachsen zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite. Zum Wochenende drohen allerdings kühlere Temperaturen und Regenschauer.

Das Wetter in Sachsen zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. (Symbolbild)

Leipzig - Die Menschen in Sachsen dürfen sich auf sonniges und mildes Wetter in den kommenden Tagen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag und Dienstag überwiegend wolkenfrei mit viel blauem Himmel. In den Nächten kühlt es auf Werte zwischen 5 und 10 Grad ab. Frostgefahr besteht ab Montag zunächst nicht mehr.

Tagsüber steigen die Temperaturen am Montag auf knapp 20 Grad, im Tiefland sind am Dienstag bis zu 22 Grad möglich. In den Höhenlagen des Erzgebirges erreichen die Werte 15 bis 17 Grad. Ab Mittwoch können vereinzelt erste Wolkenfelder aufziehen, doch das freundliche Wetter hält an. Am Donnerstag sind örtlich auch bis zu 25 Grad möglich.

Zum Wochenende hin könnte eine Kaltfront für spürbar kühleres Wetter sorgen. Auch etwas Regen und auffrischender Wind sind dann nicht ausgeschlossen.