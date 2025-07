Zehntausende Menschen hinterlassen nach „Rave The Planet“ wieder eine Menge Müll. Doch die BSR meldet: Es ist weniger als im letzten Jahr.

Berlin - Nach der Techno-Parade „Rave The Planet“ in Berlin mussten die Straßen wieder von Dutzenden Kubikmetern Müll befreit werden. Allerdings waren es weniger Flaschen, Verpackungen und Co. als im vergangenen Jahr, wie die Berliner Stadtreinigung auf X schrieb. „Wir haben rund 76 Kubikmeter #Abfälle eingesammelt“ - im Jahr 2024 seien es rund 110 Kubikmeter gewesen. 119 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben demnach mit 52 Fahrzeugen nach der Parade für Ordnung gesorgt.

Zehntausende Techno-Fans hatten bei der vierten Ausgabe der Party-Demo gefeiert. Wegen dunkler Wolken und teils heftiger Regenschauer war der Rave kurzerhand zu „Rain the Planet“ umgetauft worden. Rettungskräfte behandelten Hunderte Menschen, darunter laut Feuerwehr auch lebensgefährlich Verletzte.