Potsdam - Aufgrund einer Störung kann das Museum Barberini in Potsdam am heute nicht besucht werden. „Wegen eines technischen Defekts muss das Museum Barberini am 30. Juli leider geschlossen bleiben“, teilte das Museum auf seiner Webseite mit. „Als Inhaberinnen und Inhaber eines Tickets für diesen Tag bekommen Sie das Eintrittsgeld automatisch zurückerstattet“, heißt es in der Mitteilung. Was genau hinter dem Defekt steckt und ob das Museum ab Donnerstag wieder geöffnet ist, teilte das Museum zunächst nicht mit.