In zehn Jahren soll Dessau-Roßlau Anlaufpunkt für Gartenfans aus ganz Deutschland und darüber hinaus werden. Ein wichtiger Grundstein ist nun gelegt.

Vertrag für Buga 2035 in Dessau-Roßlau unterzeichnet

Dessau-Roßlau - Jetzt ist es fest: In zehn Jahren richtet die Stadt Dessau-Roßlau die Bundesgartenschau (Buga) aus. Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) und Achim Schloemer, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, unterzeichneten den sogenannten Durchführungsvertrag.

Die Menschen in Dessau-Roßlau hatten sich im Dezember vergangenen Jahres bei einem Bürgerentscheid für die Buga 2035 in ihrer Stadt ausgesprochen. Oberbürgermeister Reck hatte für das Projekt geworben und die Veranstaltung als das „vielleicht wichtigste Zukunftsprojekt dieser Stadt“ bezeichnet. Das Land Sachsen-Anhalt hat bereits Unterstützung signalisiert.

In Sachsen-Anhalt fand 1999 erstmals eine Bundesgartenschau statt - in Magdeburg - 2015 in der Havelregion. Die nächsten Buga-Orte sind das Ruhrgebiet (2027), das Mittelrheintal (2029), Wuppertal (2031) und Dresden (2033).