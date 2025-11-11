Zwei der wichtigsten Corona-Experten stellen sich den Fragen der Abgeordneten: Was sagen Drosten und Wieler zu Abläufen und umstrittenen Entscheidungen während der Pandemie?

Erfurt - Der Virologe Christian Drosten und der frühere Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagen am Dienstag (ab 10.30 Uhr) im Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss aus. Der 53 Jahre alte Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Wieler führte viele Jahre lang das RKI. Beide galten während der Corona-Pandemie als einflussreiche Berater, auf deren Einschätzungen und Expertise sich auch die Politik maßgeblich stütze.

Der Corona-Untersuchungsausschuss soll Fehler und Versäumnisse der Politik in der Corona-Pandemie aufklären und Handlungsempfehlungen für die Zukunft ableiten. Neben dem Untersuchungsausschuss gibt es in Thüringen noch eine Enquete-Kommission, die auf die Erfahrungen blickt, die in der Corona-Pandemie gesammelt wurden und Handlungsempfehlungen für künftige Pandemie- oder sonstige Gesundheitskrisenlagen erarbeiten soll.