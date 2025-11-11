In Berlin endet eine nächtliche Autofahrt tragisch: Ein junger Mann stirbt, sein Begleiter schwebt in Lebensgefahr. Was Polizei und Feuerwehr bislang zum Unfallhergang wissen.

Berlin - Ein 19-Jähriger ist bei einem Autounfall in Berlin tödlich verletzt worden, sein 20-jähriger Beifahrer schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer starb nachts noch an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen mehrere Bäume und blieb schließlich auf der Seite liegen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die beiden Männer seien im Auto eingeklemmt worden.

Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Rettungskräfte brachten den Beifahrer in ein Krankenhaus.