Eine Maschinenhalle auf einem Hof steht in Flammen - ein Bewohner will noch einige Teile aus den Flammen retten - und wird verletzt.

Nahrendorf - Auf einem Hof im Landkreis Lüneburg brennt eine 150.000 Quadratmeter große Maschinenhalle inklusive einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Der Schaden durch das Feuer in der Nacht gehe in die Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 42 Jahre alter Bewohner des Hofs in Nahrendorf versuchte demnach noch, Maschinenteile aus der brennenden Halle zu holen und wurde dabei verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Derzeit seien etwa 100 bis 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, die Löscharbeiten dauern möglicherweise noch Stunden. Neben Maschinenteilen lagerte in Kühlräumen auch die Ernte des Hofs in der Halle, sagte der Polizeisprecher. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.