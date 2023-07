Dresden - Larissa Winter hat beim Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC ihren ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Die 19-Jährige rückt als Zuspielerin von der Talentschmiede des VC Olympia Dresden ins Erstliga-Aufgebot. Wie der sechsmalige deutsche Meister am Montag mitteilte, gilt ihr Vertrag für ein Jahr bis 2024.

Die gebürtige Merseburgerin hatte bereits in der vergangenen Saison ihr Erstliga-Debüt absolviert. Nachdem sich Stammregisseurin Sarah Straube schwer verletzt hatte, half Winter bis zum Saisonende aus.

„In der vergangenen Saison hat sie uns unter schwierigsten Umständen hervorragend geholfen. Es war für mich keine Frage, dass wir sie gern an die Seite von Sarah Straube stellen wollen“, sagte Trainer Alexander Waibl. „Mit diesem Vertrag geht für mich schon ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. So eine Chance bekommst du nur einmal im Leben und ich werde alles daransetzen, meine Chance möglichst gut zu nutzen“, sagte Abiturientin Winter.