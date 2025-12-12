Zwei Dresdner Gänsegeier tauschen Zoo gegen Wildnis. Die Tiere sollen in der Nähe der Stadt Udine den Bestand in den Alpen stärken.

Die Gänsegeier aus Dresden erblickten in diesem und im vergangenen Jahr das Licht der Welt. (Symbolbild)

Dresden - Zwei Gänsegeier aus dem Dresdner Zoo werden in Norditalien ausgewildert. Die beiden Vogelmännchen seien Teil eines Wiederansiedlungsprojektes im Naturschutzgebiet am Lago di Cornino in der Nähe der italienischen Stadt Udine, wie der Zoo mitteilte. Demnach wurden dort seit 1992 etwa 80 Geier in die Wildnis entlassen. Im Winter lebten dort etwa 200 Tiere, im Sommer seien es 350. Das Projekt habe die Rückkehr der Gänsegeier in den Alpen erfolgreich gesichert.

Nicht die ersten Geier aus Dresden in Italien

Laut dem Zoo wurden die beiden Gänsegeier, die nun aus Dresden dazukommen, im März 2024 und 2025 geboren und haben sich zu stattlichen Geiern entwickelt. Sie seien gut in dem Naturschutzgebiet gelandet und werden jetzt auf die Auswilderung vorbereitet.

Es seien nicht die ersten Tiere aus Dresden, die nach Italien gegeben wurden: Zwei weitere nachgezüchtete Gänsegeier leben seit November 2020 auf Sardinien, um dort den Bestand zu stärken.

Den Angaben zufolge hat der Gänsegeier wie viele Geier und Raubvögel in den vergangenen Jahrzehnten einen starken Rückgang erlebt und ist aus einigen Ländern verschwunden. In Italien war die Art auf Sizilien, Sardinien und in verschiedenen Gebieten der Alpen und Apenninen verbreitet.