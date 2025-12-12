Kanzler Merz will an einer Gedenkfeier teilnehmen und eine Rede halten. Mehr als 300 Menschen wurden vergangenes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt verletzt, sechs kamen ums Leben.

Bundeskanzler Merz will an der Gedenkstunde zum Jahrestag des Anschlags in der Johanneskirche teilnehmen (Archivbild)

Magdeburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt an einer Gedenkveranstaltung in der Stadt teilnehmen. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer mitteilte, soll Merz dort am 20. Dezember auch eine Rede halten.

Das Gedenken an die Opfer des Anschlags finde um 17.30 Uhr in der Magdeburger Johanneskirche statt, sagte Meyer. Zudem werde der Bundeskanzler vor der Johanneskirche einen Kranz niederlegen, „um an diesen schrecklichen Tag zu erinnern“.

Am 20. Dezember 2024 war ein Attentäter mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Gegen Taleb al-Abdulmohsen läuft mittlerweile der ein Prozess. Sechs Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Mehr als 300 Menschen wurden körperlich verletzt, darunter 53 lebensbedrohlich und 88 schwer. Zu den unmittelbar Betroffenen zählten rund 1.600 Menschen aus 15 Bundesländern, darunter Hinterbliebene, körperlich und seelisch Verletzte, Zeuginnen und Zeugen sowie Ersthelferinnen und Ersthelfer.