Dynamo Dresden bleibt erneut sieglos. In Wiesbaden sind die Sachsen zwar besser, das Tor schießt aber der Gastgeber. Ein Dynamo-Profi kassiert zudem Rot.

Dresden verliert in Wiesbaden 0:1 - Kutschke mit Rot

Dresdens Kutschke kassiert in Wiesbaden die Rote Karte.

Wiesbaden - Dynamo Dresden wartet auch im vierten Spiel nacheinander auf einen Sieg und verliert in der 3. Liga weiter an Boden. Die Sachsen unterlagen beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1) und fielen in der Tabelle mit 18 Punkten auf den sechsten Rang zurück. Fatih Kaya (21. Minute) schoss das einzige Tor des Abends. Stefan Kutschke (77.) musste nach einem groben Foul vorzeitig mit Rot das Feld verlassen.

Im Vergleich zum vorigen Spiel änderte Coach Thomas Stamm die Startformation auf drei Positionen. Lars Bünning, Jonas Sterner und Kutschke begannen für Aljaz Casar, Jakob Lemmer und Robin Meißner. Das brachte auch direkt Schwung, denn die Sachsen waren das spielbestimmende Team. Allerdings versäumte es Dresden, sich für seine Überlegenheit gegen abwartende Hausherren zu belohnen. Die Hessen nutzten hingegen ihre erste Chance zur Führung und erwischten damit Dynamo kalt.

Nach Wiederanpfiff agierten beide Teams glücklos im Abschluss. Tim Schreiber verhinderte mit einer Glanzparade das sichere 0:2 von Moritz Flotho (70.). Danach schwächte Kutschke sein Team entscheidend. Wiesbaden stand tief, ließ wenig zu und verlegte sich auf Konter. Dresden versuchte noch einmal alles, aber letztlich waren die Hessen dem zweiten Tor näher als die Gäste dem Ausgleich. Insgesamt war Dynamo zu harmlos.